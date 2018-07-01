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Александр Моор поблагодарил регионального чиновника в Instagram

Губернатор, 14:32 26 июля 2018

скриншот аккаунта Александра Моора в Instagram

Пост благодарности в своих аккаунтах Instagram и во "ВКонтакте" разместил врио губернатора Тюменской области Александр Моор 26 июля.

Ранее стало известно, что директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова оказала неотложную помощь одному из тюменцев. У Алексея во время полета обострилась желчнокаменная болезнь. Инна Куликова сняла болевой синдром, наблюдала за его состоянием до приземления, а после передала фельдшерам скорой помощи.

"Здорово, что в нашем правительстве работают люди, которые, занимаясь оргработой, не теряют свои профессиональные навыки. Человек получил помощь, а остальные пассажиры во время успели к родным и близким. Радует, что Алексей, выйдя из больницы, нашел Инну Борисовну и сказал ей спасибо! Инна Борисовна – вы молодец!", - написал врио губернатора, сопроводив свой пост хештегом #спасибодоктор.

Кстати, как только стационарное лечение было закончено, Алексей с помощью представителей авиакомпании нашел номер телефона, который Инна Куликова оставляла экипажу, и пришел поблагодарить.

Сейчас пост Александра Моора собирает лайки, комментарии и ретвиты пользователей Сети.

Екатерина Исаева

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# Александр Моор , Инна Куликова

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