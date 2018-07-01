Один год проведет в колонии водитель, который сбил девушку на "зебре"

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Один год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на 2 года 6 месяцев лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами 37-летний житель Тюмени, который сбил девушку на пешеходном переходе. Такой приговор вынес Ленинский районный суд, сообщает региональная прокуратура.

Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшей 250 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

Как установлено в суде, днем 9 марта мужчина в состоянии опьянения на Nissan Pathfinder на красный запрещающий сигнал светофора въехал на регулируемый пешеходный переход в районе дома № 199 по ул. Широтной и сбил 20-летнюю девушку. Очевидец ДТП – водитель Kia Ceed вызвал скорую, которая увезла пострадавшую в больницу.

После этого пьяный водитель покинул место происшествия. Очевидец позвонил в ГИБДД и сообщил номер автомобиля виновника аварии. Сотрудники ДПС обнаружили скрывшийся Nissan Pathfinder в пос. Винзили. За оставление места ДТП мужчина был подвергнут 12 суткам административного ареста.

Водитель Kia Ceed передал полиции запись с видеорегистратора, на которой запечатлена авария.

Согласно заключению экспертизы потерпевшей были причинены закрытые переломы обеих костей левой голени, правых лонной и седалищной костей со смещением, крестца справа, ушиб правой почки, ссадина и гематома в лобной и теменной области справа, которые причинили тяжкий вред здоровью.

Пострадавшая настаивала на лишении свободы обвиняемого.