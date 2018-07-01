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Достопримечательности Екатеринбурга можно изучить на ощупь на выставке для слепых

Общество, 16:21 27 июля 2018

Фото www.midural.ru

Выставка изданий особых форматов открылась в Екатеринбурге, сообщает правительство Свердловской области.

Книжно-иллюстративная выставка "Екатеринбург - "особенное" чтение" открылась в Свердловской областной специальной библиотеке для слепых. Люди с инвалидностью по зрению могут познакомиться с символикой и памятниками Екатеринбурга, выполненными в рельефной графике, также с интерактивными площадками библиотеки.

Один из экспонатов выставки - альбом "Памятники Екатеринбурга". Информация об истории создания арт-объектов столицы Урала набрана в нем рельефно-точечным и укрупненным шрифтами, рисунки памятников выполнены рельефно-графическим способом. Незрячие читатели могут изучить на ощупь очертания памятников Пушкину, Малышеву, Татищеву и де Геннину и других. Также здесь представлены герб и флаг Екатеринбурга.

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# библиотека для слепых , выставка , Екатеринбург

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