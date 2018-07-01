Ряды ишимских студентов пополнят северяне и иностранцы

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Приемная кампания в Ишимском педагогическом институте им. П. П. Ершова (филиал ТюмГУ) подходит к завершению. В 2018 году количество желающих получить высшее образование в ишимском вузе возросло. В приемную комиссию вуза поступило 450 заявлений от абитуриентов.

В числе лидеров сдвоенный профиль образования "Начальное/дошкольное образование". "Абитуриенты, выбирающие специальности педагога начального образования, воспитателя, проходили творческий конкурс. Им предстояла защита портфолио и театральное представление отрывка из литературного произведения. Надо сказать, что наши будущие студенты – творческие и талантливые люди", - отметила ведущий менеджер по приему студентов и профориентации Татьяна Березина.

Среди будущих первокурсников Ишимского пединститута выпускники школ из Красноярского края, северных городов Тюменской области – Сургута и Ханты-Мансийска, а также абитуриенты из ближнего зарубежья – Казахстана. Надо отметить, что ежегодно в педагогический вуз поступают до десятка жителей Казахстана.

Уже в августе в педагогическом институте стартует набор студентов, имеющих высшее образование, на получение второй востребованной профессии. Дистанционно они могут обучиться по специальностям логопед, психолог и управленец.

Инна Кондрашкина