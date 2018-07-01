  • 27 июля 201827.07.2018пятница
  • USD62,9471
    EUR73,8181
  • В Тюмени 23..25 С 2 м/с ветер северо-западный

Во Дворце наместника откроется выставка "Мир миниатюр"

Общество, 14:21 27 июля 2018

фото Тобольский музей-заповедник во Вконтакте

Выставка "Мир миниатюр" готовят к открытию сотрудники Дворца наместника, сообщает Тобольский музей - заповедник.

Более 100 уменьшенных копий военной техники времен Великой Отечественной войны и диорам будут представлены во Дворцовой гостиной Музея управления Сибирью.

Выставку представит "Тюменское Общество моделистов". Гости выставки смогут увидеть копии легендарных: штурмовика Ил-2 и истребителей Як-3 и МиГ-3, знаменитого танка "Т-34", "Катюши" и другие.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставка , Дворец наместника , модели , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:32 27.07.2018Палатка здоровья будет работать на площади 400-летия Тюмени 28 июля
16:21 27.07.2018Достопримечательности Екатеринбурга можно изучить на ощупь на выставке для слепых
16:00 27.07.2018Из-за ремонта тепломагистрали на улице Широтной в Тюмени ограничат движение
15:16 27.07.2018В библиодворике Ишима можно читать и веселиться