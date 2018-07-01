Во Дворце наместника откроется выставка "Мир миниатюр"
фото Тобольский музей-заповедник во Вконтакте
Выставка "Мир миниатюр" готовят к открытию сотрудники Дворца наместника, сообщает Тобольский музей - заповедник.
Более 100 уменьшенных копий военной техники времен Великой Отечественной войны и диорам будут представлены во Дворцовой гостиной Музея управления Сибирью.
Выставку представит "Тюменское Общество моделистов". Гости выставки смогут увидеть копии легендарных: штурмовика Ил-2 и истребителей Як-3 и МиГ-3, знаменитого танка "Т-34", "Катюши" и другие.