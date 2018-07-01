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Хоккеисты "Рубина" проведут двухсторонний матч

Спорт, 15:05 27 июля 2018

фото www.hcrubin.ru

Тюменский "Рубин" проведет двухсторонний тренировочный матч с участием игроков молодежной команды "Тюменский Легион" во Дворце спорта 27 июля в 17 часов, сообщает клуб "Рубин".

"Эту игру нельзя рассматривать в качестве полноценного поединка. Сейчас мы пропускаем через свои тренировки ребят из "Легиона", оцениваем их возможности. То одних проверим, то других. Фактически, состоится "двухсторонка", - рассказал тренер Михаил Звягин. – Каких-то значимых выводов по ее итогам делать не надо. Первый полноценный матч "Рубин" проведет на турнире в Кургане".

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# Рубин , Тюменский легион , хоккей

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