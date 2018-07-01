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Парк для картинга и юных автомоделистов организовали в Тюмени на средства президентского гранта

Общество, 17:05 27 июля 2018

фото Фонда президентских грантов

Гражданские активисты Тюмени превратили заброшенный спортивно-технический комплекс в обновленный парк для картинга и юных автомоделистов на средства президентского гранта, сообщает Фонд президентских грантов.

Члены и добровольцы "Тюменской областной молодежной автомобильной ассоциации" по итогам первого конкурса 2018 года получили грантовую поддержку в размере 498 тыс. 400 рублей. "Новая история СТК "Патриот" – это фактически его возрождение спустя 25 лет полного запустения. С начала 2016 года члены и добровольцы "Тюменской областной молодежной автомобильной ассоциации" очистили стадион от мусора и зарослей. За два зимних сезона мы провели семь соревнований по картингу и четыре по автомоделизму", – рассказал автор проекта "Технический Парк "Патриот" – новая история СТК "Патриот" Галина Велижанина.

В парке для тех, кто увлекается радиоуправляемым автомоделизмом, каждые четверг и воскресенье проходят свободные практические занятия и тренировки. Организаторы уже приобрели для занятий автомодель типа "Багги" и провели два соревнования для молодых спортсменов.

"Наша трасса по конфигурации и качеству признана лучшей в России, – признается Галина Велижанина. – Сейчас мы готовим заявку на проведение в Тюмени Кубка России по радиоуправляемому автомоделизму "off-road", которое развивается впервые в нашем регионе".

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Команда картингистов, подготовленная на базе СТК "Патриот", приняла участие в двух этапах Чемпионата и Первенства Тюменской области. Члены организации и добровольцы занимаются подготовкой стадиона к зимнему сезону. Подробнее о проекте можно узнать в группе Картинг Тюмени.

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# грант , картинг , Фонд президентских грантов

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