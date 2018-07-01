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Владельца опасных батутов в Заводоуковске наказали рублем

Происшествия, 17:49 27 июля 2018

Фото Заводоуковская межрайонная прокуратура

Штраф заставил владельца батутов устранить нарушения. Опасные аттракционы "Маша и Миша" и "В погоне за медведем" работали в Заводоуковске, сообщает прокуратура Тюменской области.

Возле батутов отсутствовали вывески с указанием наименования владельца и места его нахождения. Кроме того, оператор должен иметь при себе эффективные средства сигнализации (например, звуковую или световую), чтобы привлечь внимание посетителей и зрителей. Также развлекательное оборудование должно быть оснащено средствами пожаротушения, на аттракционах всего этого не было.

Проверка показала, что батут "Маша и Миша" не был оснащен средствами доврачебной медицинской помощи, а посетителям не выдавались билеты. Таким образом, в случае происшествия будет сложно доказать, что оно произошло именно на этом батуте.

Прокуратура возбудила в отношении владельца батутов административные дела. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области оштрафовало нарушителя на 10 тыс. 500 рублей. Нарушения устранены.

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# батут , Заводоуковск , прокуратура , штрафы

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