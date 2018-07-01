Александр Моор: Тюмень - это город счастливых людей

Фото пресс-службы администрации Тюмени Фото пресс-службы администрации Тюмени

Тюмень - это город счастливых людей. Это не просто расхожая фраза, ее подтверждают статистические опросы. Город развивается, хорошеет, и особенно те, кто живут в Тюмени давно, видят, какие изменения происходили в последние годы и происходят сейчас.

Об этом заявил врио губернатора Тюменской области Александр Моор на торжественном приеме по случаю Дня города. Отвечая на вопрос журналистов о том, какое место занимает Тюмень в его жизни, Александр Моор напомнил, что он коренной тюменец, который родился здесь и надеется прожить в этом городе долгую, счастливую жизнь, поэтому Тюмень - всегда в его сердце.

Врио главы признался, что по-прежнему волнуется только в двух случаях - когда поздравляет с днем рождения маму и когда поздравляет всех земляков с Днем города.

"Тюмень для меня - это родной город, с которым связаны самые яркие воспоминания и самые амбициозные мечты, город, который мы вместе с вами делаем лучше. В Тюмени реализуются очень перспективные экономические проекты, они становятся флагманами нашей региональной экономики. Тюмень сегодня - это крупный образовательный и медицинский центр, город переживает этап бурного роста и строительства, благоустройства городской среды. Появляются новые инфраструктурные объекты, и этот год не станет исключением", - сообщил он со сцены ДК "Нефтяник".

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В качестве примера Александр Моор назвал новую школу в Ямальском микрорайоне, которая откроется уже 1 сентября, окончание строительства кольцевой автодороги "Объезд Тюмени" и экопарк "Затюменский".

"Появятся километры велодорожек, благоустроенные дворы, зеленые уголки, и самое главное, что все это делаете вы, именно вы лицо и душа города. Вместе с городом меняемся и мы. Мы научились находить ответы на самые трудные вопросы, обсуждать и принимать взвешенные решения, преображать городскую среду так, чтобы в любое время года Тюмень была прекрасна. Убежден - без активной поддержки тюменцев, их деятельного участия в жизни города нам бы не удалось добиться таких результатов", - обратился врио губернатора к присутствующим в зале.

Он выразил уверенность, что в будущем в Тюмени реализуются еще много нужных и важных проектов, областная столица станет городом с высоким качеством жизни для каждого, поблагодарил ветеранов за их мудрость и вклад в развитие региона и пожелал тюменцам здоровья, счастья, успехов, уверенности в будущем и новых побед на благо малой родины.

Врио главы администрации Тюмени Руслан Кухарук напомнил, что благодаря многим поколениям земляков город становился центром ремесла, торговли, промышленности и науки.

"Я уверен, что молодое подрастающее поклонение тюменцев, которые уже сегодня занимают лидирующие позиции в науке и спорте, занимаются творчеством, воплотят в жизнь самые амбициозные планы, достигнут таких высот, которые будут сопоставимы с теми, которые достигли когда-то их предшественники. Тюмень смотрит в будущее, но при этом мы не забываем прошлое. Наверное, в этом и есть уникальность нашего города", - рассказал он.

Представители областной и муниципальной власти вручили благодарности и благодарственные письма тюменцам, которые внесли достойный вклад в развитие города. Среди них были люди разных профессий: строители, инженеры, хореограф, учитель, слесарь и медсестра. Нагрудного знака и звания почетного гражданина Тюмени удостоился главный редактор еженедельной газеты "Тюменский курьер" Рафаэль Гольдберг-Гуревич.

Александр Моор заметил, что в Тюмени очень много достойных людей, и конечно всех хотелось бы наградить, но существуют определенные процедуры и правила. "Рафаэля Соломоновича все знают и уважают не только в профессиональной среде, но и среди простых жителей города. Он внес огромный вклад в развитие журналистики, в восстановление памяти о великой войне, да и просто он - начитанный и культурный человек, с которым приятно общаться, который дает очень много полезных житейских советов", - заметил врио главы региона.

Подарком для всех участников торжественного приема стал концерт с участием лучших коллективов Тюменской области. Руслан Кухарук сообщил, что сегодняшний день - это начало праздничных мероприятий, но самые основные праздненства пройдут 28 июля. По его словам, подготовлено более сотни мероприятий на разный вкус в разных частях города.

Александр Моор, который впервые встречает главный праздник Тюмени в статусе врио главы региона, подчеркнул, что примет участие во всех городских праздниках и с удовольствием прогуляется по городу с семьей.

"Программа насыщенная и всем будет, что посмотреть и где погулять. Призываю оторваться от диванов и телевизоров, провести этот день на свежем воздухе в компании таких же активных тюменцев и получить максимум удовольствия", - обратился Александр Моор к тюменцам.

Дарья Казакова