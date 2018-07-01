Веселые старты для пенсионеров организовали тюменские огнеборцы

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"Веселые старты -342" для постояльцев пансионата ветеранов войны и труда провели огнеборцы 14-й пожарно-спасательной части Тюмени, сообщает региональное управление МЧС России.

Под звуки спортивного марша в исполнении духового оркестра ГУ МЧС России по Тюменской области две команды, состоящие из ветеранов и работников пансионата, прошли торжественным парадом перед болельщиками. Спортивный дух и азарт витали в воздухе: команды скандировали кричалки и бодрые четверостишия о здоровом образе жизни. Поддержать пожилых спортсменов пришли воспитанники детского сада № 7. Творческий коллектив сада исполнил два танца.

Затем под бодрый аккомпанемент оркестра был дан старт физкультурному мероприятию. Возрастные команды преодолевали один этап состязаний за другим. Участники выполняли упражнения на быстроту и координацию, посоревновались и в интеллектуальном состязании – разгадывали загадки и шарады.

Финальным аккордом "Веселых стартов – 342" стал пожарный этап под названием "Боевое развертывание". Здесь каждая из команд разбившись на пары выдвигались на "огневую позицию" и оттуда струей воды из пожарного ствола сбивали мишень в виде мяча.

По завершении состязаний тюменские огнеборцы предложили попробовать сбить мяч всем желающим. "Мы очень рады, что наши доблестные сотрудники МЧС снова пришли к нам в гости и сделали сегодняшний праздник не забываемым. Большое спасибо. Желаем им крепкого здоровья и успехов в работе", - подытожила участница команды "Красная машина" Любовь Сивко.