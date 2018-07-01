"Хочу здесь жить!" Празднуя День города, Тюмень дарит добро

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Несмотря на пасмурное и дождливое утро, тысячи людей собрались на площади 400-летия Тюмени, чтобы отпраздновать 432-й день рождения любимого города. Погода не подвела - тучи рассеялись, и праздничная программа "Тюмень дарит добро" стартовала под ярким полуденным солнцем.

"На протяжении своей более чем четырехсотлетней истории наш прекрасный город строился и развивался трудами многих поколений земляков. Тюмень всегда была центром торговли, ремесел, образования, науки. Это очень яркий, динамичный, самобытный и уютный город", - обратился к собравшимся на площади временно исполняющий обязанности главы администрации Тюмени Руслан Кухарук.

Молодые тюменцы продолжают и развивают добрые традиции старших поколений, прославляют любимый город, добиваясь значительных успехов в труде, учебе, творчестве, спорте. В Тюмени строятся новые микрорайоны, школы, детские сады. Появляются зеленые зоны для отдыха горожан, велодорожки, спортплощадки. "Все это делается для того, чтобы горожане могли зарядиться той энергией, которая помогает нам двигаться вперед. Я уверен, что подрастающее поколение тюменцев достигнут не менее значимых успехов в развитии лучшего города Земли", - подчеркнул Руслан Кухарук, поздравляя горожан с праздником.

В день рождения любимого города тюменцы могут по праву гордиться трудовыми победами. Важнейший интегральный показатель экономического развития - индекс промышленного производства по Тюмени за первый квартал 2018 года по сравнению с первым кварталом 2017 года увеличился на 4,6 % и составил 100,7 %. При этом в сфере обрабатывающих производств этот показатель равен 100,2 %. В частности, более чем на 10 % увеличился выпуск полимерных труб. Производство готового проката выросло на 77 %, мебели – на 38,8 %, электродов – на 17,8 %, фанеры – на 14,2 %, картона гофрированного – на 12,6 %. За 3 месяца 2018 года объем инвестиций в основной капитал составил 14,6 млрд рублей - на 3 % больше, чем за тот же период 2017 года.

В первом квартале 2018 года в городе введено в эксплуатацию 96,9 тыс. кв. м жилья, в том числе 65,7 тыс. кв. м в многоквартирных жилых домах и 31,2 тыс. кв. м - в индивидуальных жилых домах. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года площадь введенных в эксплуатацию жилых домов увеличилась на 9,5 %. Введена в эксплуатацию школа на 1,5 тыс. учебных мест в микрорайоне "Восточный-2".

Напомним, Тюмень – один из немногих российских городов, где на протяжении более чем 10 лет наблюдается стабильный естественный прирост населения. В первом квартале 2018 года этот показатель увеличился на 5,3 тыс. человек и составил 773,7 тыс. человек. За январь-март 2018 год естественный прирост составил 1 тыс. 389 человек - на 7,8 % больше, чем в соответствующем периоде 2017 года. При этом миграционный прирост увеличился лишь на 2,9 %.

Тюмень - современный и комфортный город. Об этом свидетельствуют и данные многочисленных федеральных рейтингов, и мнения самих тюменцев.

Начиная с 2016 года, Тюмень удерживает статус "Лучший город России по качеству жизни населения среди российских городов с численностью более 500 тысяч человек". Журнал "Русский репортер" в 2017 году составил собственный рейтинг российских городов по качеству жизни. Из всех крупных российских городов именно тюменцы более всего довольны жизнью в своем городе - 86 % горожан. "Хочу здесь жить!", заявляют большинство, опрошенными социологами, тюменцев.

Медицинское обслуживание, состояние дорог и дорожного хозяйства, культуры и образования, жилищного хозяйства, работа городских властей тюменцы оценивают на 100 % два года подряд.

В рамках праздничной концертной программы "Тюмень дарит добр" перед собравшимися на площади 400-летия Тюмени горожанами и гостями областного центра выступила выдающаяся певица, заслуженная артистка России Диана Гурцкая.

"Я люблю Тюмень! В моей жизни очень много связано с вашим прекрасным городом - самые близкие мне люди, мои братья, закончили тюменский университет. Я очень часто выступаю перед тюменцам, и знаю, что здесь живут очень добрые люди", - обратилась к горожанам певица.

Праздничные мероприятия в честь Дня города пройдут в Тюмени более чем на ста площадках.

Евгений Бабенко