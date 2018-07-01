Мастеровая Тюмень празднует День города

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Более ста мастеров народных ремесел принимают участие в народном гулянии "Тюмень мастеровая", которое проходит на ул. Дзержинского в День города. Об этом рассказала обозревателю "Тюменской линии" организатор, ставшего уже традиционным фестиваля народного творчества, депутат Тюменской областной думы Альбина Селезнева.

Проекту "Тюмень мастеровая" исполнилось три года, и его можно считать успешным, уверена Альбина Селезнева. Ведь лучший город Земли стал центром притяжения для мастеров народных промыслов не только из Тюменской области, но и из Иваново, Кургана, Челябинска и других регионов России. В 432-й день рождения Тюмени тихая улица Дзержинского, где находится немало памятников деревянного зодчества, вновь превратилась в очень оживленную пешеходную зону. Гончары, кузнецы, мастера деревянных поделок и представители многих других народных ремесел предлагают горожанам и гостям Тюмени свои авторские изделия. Торговля идет бойко. А в конце пешеходной зоны для поклонников народных песен и танцев идет концерт самодеятельных творческих коллективов городского центра русской культуры.

"В концерте участвуют более ста наших артистов. Мы стараемся создать в центре Тюмени атмосферу сельского народного праздника, и это привлекает людей - от детворы до пенсионеров. Ведь каждый из нас, по большому счету, родом из деревни. Поэтому большой популярностью пользуется, например, фотозона, где можно сфотографироваться в русских народных костюмах", - рассказала Альбина Селезнева.

Молодые тюменцы Егор и Олеся пришли на праздник "Тюмень мастеровая" просто из любопытства. Но, конечно, не удержались и приобрели несколько сувениров, в том числе - глиняную крынку. "Я читала, что в такой посуде напитки, например, квас, дольше остаются свежими и даже становятся вкуснее. Праздник русской культуры нам очень нравится, здесь весело и интересно. Это замечательная идея", - рассказала Олеся.

С мнением молодого поколения солидарен и временно исполняющий полномочия главы администрации Тюмени Руслан Кухарук. По его словам, возрождение и поддержка традиционных для нашего города старинных народных ремесел поможет сделать Тюмень ещё более интересной и привлекательной для гостей.

"Тюмень активно растет вширь и ввысь. Строятся новые микрорайоны, школы, детсады и спортивные объекты. Мы этим по праву гордимся, но при этом стараемся сохранить архитектурное, культурное, творческое наследие предков. Это одна из наших изюминок, и в этом направлении тоже нужно развиваться. Нам нужны центры народных ремесел, где тюменцы могли бы показать свои таланты", - уверен врио главы городской администрации.

Народное гулянье "Тюмень мастеровая" в рамках празднования Дня города будет продолжаться до 20 часов.

Евгений Бабенко