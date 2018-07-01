Александр Моор в День города вместе с тюменцами и "Хором Турецкого" спел гимн России

Более 30 тыс. тюменцев и гостей города собрались 28 июля на площади 400-летия Тюмени, чтобы поздравить Тюмень с 432-м днем рождения и вместе с "Хором Турецкого" и арт-группой SOPRANO исполнить дорогие многим поколениям песни о любви, Родине и семье.

В рамках концерта артисты исполнили разные композиции — от советской классики до русского рока.

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор поздравил земляков с Днем города, пожелал им здоровья и благополучия и спел вместе с легендарным коллективом песню "Надежда" и гимн Российской Федерации.

Руководитель региона отметил, обращаясь к тюменцам: "Все вместе мы работаем, чтобы наш город был лучшим, самым красивым, современным, где живут счастливые люди. Нам это удавалось, удается и будет удаваться! Потому что в Тюмени 768 тысяч безумно талантливых людей, которые живут на одной позитивной волне - на волне развития и созидания", - сказал он.

Александр Моор передал горожанам и гостям Тюмени привет и искренние пожелания от экс-губернатора, главы Минстроя России Владимира Якушева, который не смог приехать, но очень скучает по тюменской земле.

Тюменцам есть чем гордиться, как отметил Александр Моор, процветание города и региона – это результат совместной работы жителей, который каждый на своем месте делает жизнь лучше.

Благодаря созидательному труду всех горожан Тюмень год от года движется вверх, достигая максимальных показателей во всевозможных рейтингах. К примеру, взять индекс промышленного производства по Тюмени (важнейший интегральный показатель экономического развития) за первый квартал 2018 года по сравнению с первым кварталом 2017 года увеличился на 4,6 % и составил 100,7%. Только за три этого года объем инвестиций в основной капитал составил 14,6 млрд рублей.

Более 96 тыс. кв. м жилья введено в эксплуатацию в первом квартале: возводятся не только многоквартирники, но и индивидуальные жилые дома. Темпы строительства так же опережают прошлогодичные показатели. В этом году введена в эксплуатацию долгожданная школа на 1,5 тыс. учебных мест в микрорайоне "Восточный-2".

Напомним, Тюмень – один из немногих российских городов, где на протяжении более чем 10 лет наблюдается стабильный естественный прирост населения – в первом квартале родилось 1 тыс. 389 человек. Сейчас официально в Тюмени проживают 768 тыс. жителей.

Тюмень - современный и комфортный город. Об этом свидетельствуют и данные многочисленных федеральных рейтингов, и мнения самих тюменцев. С 2016 года, Тюмень удерживает статус "Лучший город России по качеству жизни населения среди российских городов с численностью более 500 тысяч человек". Журнал "Русский репортер" в 2017 году составил собственный рейтинг российских городов по качеству жизни: из всех крупных российских городов именно тюменцы более всего довольны жизнью в своем городе - 86% горожан.

Медицинское обслуживание, состояние дорог и дорожного хозяйства, культуры и образования, жилищного хозяйства, работу городских властей тюменцы оценивают на 100% два года подряд.

Может быть, поэтому фраза "Тюмень – лучший город Земли" не сходила с уст тюменцев, которые отмечали 432-летие города 28 июля. В Тюмени создана комфортная инфраструктура для всех категорий жителей: для молодежи и подростков действуют (и строятся) современные места отдыха, где можно заняться спортом и творчеством, для молодых родителей и их детей – созданы качественные площадки во дворах и скверах, для пожилых граждан также постоянно проводятся различные мероприятия. Постоянно улучшается дорожная инфраструктура – строятся новые велодорожки, расширяются дороги, возводятся новые мосты, решена проблема с парковочными местами в центре города.

В День города в Тюмени работало более сотни разнообразных праздничных площадок и игровых зон, фотозоны, интерактивные викторины и конкурсы, мастер-классы и выступления экстремалов – здесь каждый мог найти себе занятие по душе. Официальное открытие праздника состоялось на площади 400-летия Тюмени праздничной программой "Тюмень дарит добро", продолжилось на других площадках, в том числе и в микрорайонах города.

Завершит праздничную программу красочный фейерверк, который начнется в 23 часа напротив набережной на площадке фанерного комбината. Организаторы готовят масштабный 12-минутный салют - над Турой прогремят более 500 мощных зарядов калибром до 250 мм.

Екатерина Исаева