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Александр Моор в День города вместе с тюменцами и "Хором Турецкого" спел гимн России

Губернатор, 20:04 28 июля 2018

Более 30 тыс. тюменцев и гостей города собрались 28 июля на площади 400-летия Тюмени, чтобы поздравить Тюмень с 432-м днем рождения и вместе с "Хором Турецкого" и арт-группой SOPRANO исполнить дорогие многим поколениям песни о любви, Родине и семье.

В рамках концерта артисты исполнили разные композиции — от советской классики до русского рока.

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор поздравил земляков с Днем города, пожелал им здоровья и благополучия и спел вместе с легендарным коллективом песню "Надежда" и гимн Российской Федерации.

Руководитель региона отметил, обращаясь к тюменцам: "Все вместе мы работаем, чтобы наш город был лучшим, самым красивым, современным, где живут счастливые люди. Нам это удавалось, удается и будет удаваться! Потому что в Тюмени 768 тысяч безумно талантливых людей, которые живут на одной позитивной волне - на волне развития и созидания", - сказал он.

Александр Моор передал горожанам и гостям Тюмени привет и искренние пожелания от экс-губернатора, главы Минстроя России Владимира Якушева, который не смог приехать, но очень скучает по тюменской земле.

Тюменцам есть чем гордиться, как отметил Александр Моор, процветание города и региона – это результат совместной работы жителей, который каждый на своем месте делает жизнь лучше.

Благодаря созидательному труду всех горожан Тюмень год от года движется вверх, достигая максимальных показателей во всевозможных рейтингах. К примеру, взять индекс промышленного производства по Тюмени (важнейший интегральный показатель экономического развития) за первый квартал 2018 года по сравнению с первым кварталом 2017 года увеличился на 4,6 % и составил 100,7%. Только за три этого года объем инвестиций в основной капитал составил 14,6 млрд рублей.

Более 96 тыс. кв. м жилья введено в эксплуатацию в первом квартале: возводятся не только многоквартирники, но и индивидуальные жилые дома. Темпы строительства так же опережают прошлогодичные показатели. В этом году введена в эксплуатацию долгожданная школа на 1,5 тыс. учебных мест в микрорайоне "Восточный-2".

Напомним, Тюмень – один из немногих российских городов, где на протяжении более чем 10 лет наблюдается стабильный естественный прирост населения – в первом квартале родилось 1 тыс. 389 человек. Сейчас официально в Тюмени проживают 768 тыс. жителей.

Тюмень - современный и комфортный город. Об этом свидетельствуют и данные многочисленных федеральных рейтингов, и мнения самих тюменцев. С 2016 года, Тюмень удерживает статус "Лучший город России по качеству жизни населения среди российских городов с численностью более 500 тысяч человек". Журнал "Русский репортер" в 2017 году составил собственный рейтинг российских городов по качеству жизни: из всех крупных российских городов именно тюменцы более всего довольны жизнью в своем городе - 86% горожан.

Медицинское обслуживание, состояние дорог и дорожного хозяйства, культуры и образования, жилищного хозяйства, работу городских властей тюменцы оценивают на 100% два года подряд.

Может быть, поэтому фраза "Тюмень – лучший город Земли" не сходила с уст тюменцев, которые отмечали 432-летие города 28 июля. В Тюмени создана комфортная инфраструктура для всех категорий жителей: для молодежи и подростков действуют (и строятся) современные места отдыха, где можно заняться спортом и творчеством, для молодых родителей и их детей – созданы качественные площадки во дворах и скверах, для пожилых граждан также постоянно проводятся различные мероприятия. Постоянно улучшается дорожная инфраструктура – строятся новые велодорожки, расширяются дороги, возводятся новые мосты, решена проблема с парковочными местами в центре города.

В День города в Тюмени работало более сотни разнообразных праздничных площадок и игровых зон, фотозоны, интерактивные викторины и конкурсы, мастер-классы и выступления экстремалов – здесь каждый мог найти себе занятие по душе. Официальное открытие праздника состоялось на площади 400-летия Тюмени праздничной программой "Тюмень дарит добро", продолжилось на других площадках, в том числе и в микрорайонах города.

Завершит праздничную программу красочный фейерверк, который начнется в 23 часа напротив набережной на площадке фанерного комбината. Организаторы готовят масштабный 12-минутный салют - над Турой прогремят более 500 мощных зарядов калибром до 250 мм.

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия" ﻿

Екатерина Исаева

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# Александр Моор , День города

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