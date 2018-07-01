Семья Канаткиных стала победителем конкурса "Моя тюменская семья"

Фото администрация Тюмени Фото администрация Тюмени

Тюменскую семью Канаткиных, в которой воспитываются шестеро детей, наградили в День города, 28 июля. Призы и подарки получали победители, финалисты и участники городского интернет-конкурса "Моя тюменская семья", сообщает администрация Тюмени.

Канаткины отправили на конкурс историю о "Секретах счастливой семьи" и стали победителями. История об активном познавательном совместном отдыхе -путешествиях, туристических походах, о воспитании детей. От представителя санатория "Геолог" Вячеслава Караульных семья получила главный приз конкурса - недельную оздоровительную путевку.

Конкурс проходил в Тюмени впервые по инициативе департамента по спорту и молодежной политике администрации города. На конкурс поступило более 40 заявок и семейных историй.

"Государство – это большая семья, а семья – это маленькое государство, и держится оно на любви. Сила этой любви настолько велика и значима, что способна передать и заложить в наших детей любовь и уважение к близким, родным, старшим по возрасту, к семейному очагу, к своей Родине, городу, народу. И ваши истории, ваши семьи – доказательство этому! Здесь уже отмечалось, что в этом конкурсе нет проигравших, каждая семья – победитель!", - отметил директор департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Евгений Хромин.

Победителями и призерами также стали семьи Рыбиных - третье место и Савельевых - второе. Также в число финалистов вошли семья Гольдман (одна из самых многодетных семей конкурса), Шестаковых (любящая природу и животный мир), спортивная семья Катаргиных, активная разносторонняя семья Курмановых, туристическая семья Чумаченко, семья Комаровых, семья Лунтовских, медицинская семья Селивановых, семья Ван, семья Коневич.