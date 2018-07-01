Юный тюменец Айрат Муслимов стал золотым призером первенства России по боксу

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Одна золотая и две бронзовые медали – таков результат участия тюменских спортсменов в первенстве России по боксу среди юниоров, которое прошло в Тюмени.

Лучший среди тюменцев результат показал житель с. Ембаево Тюменского района Айрат Муслимов. Победа в весовой категории до 50 кг стала приятным сюрпризом как для самого спортсмена, так и для тренерского состава. Но, как утверждает сам Айрат, добиться успеха помогла не только хорошая подготовка и участие в сборах, но и поддержка болельщиков.

"Помогли родные стены, очень мотивировала поддержка болельщиков, где-то она придавала агрессии, а где-то спокойствия. Большую роль сыграла и организация соревнований, огромное спасибо тренерам. С самого начала мне дали установку давить на соперника и не давать себя прессинговать, этой тактики старался придерживаться. Спасибо всем, моим родным и близким за поддержку, это наша общая победа", - отметил юный спортсмен в беседе с корреспондентом ИА "Тюменская линия".

Айрат признался, что в свою победу до конца не верил, но стать лучшим на первенстве России мечтал с детства. В планах – победить на первенстве Европы.

Сейчас Айрату 16 лет, из них четыре года он занимается боксом. В копилке юного боксера - 47 победных боев, а также награды первенства Тюменской области по боксу и первенства по боксу "Динамо".

"Как и многих мальчишек, меня в бокс привел отец. У нас в Ембаево в то время были только две секции – футбол и бокс. Но футбол – это командная игра, а в боксе ты надеешься сам на себя. Поэтому я и выбрал бокс и очень этому рад", - рассказал он.

Характеризуя выступления тюменцев на первенстве России, депутат облдумы и председатель региональной федерации бокса Евгений Макаренко подчеркнул, что ребята показали хороший уровень. Очень серьезная подготовка была на сборах, которые проходили в два этапа в Курганской области.

"Айрат показал хороший бокс, хотя и был темной лошадкой. В первом бою он сразился с неоднократным победителем первенства России, мы думали, что растеряется. Но он выстоял, потому что ембаевские парни они такие. Ставку делали не на Айрата, а на Никиту Агеева, но он тоже показал хороший бокс, сильный характер и волю к победе. Также проявили себя Роман Зубов и Гаджи Гаджиев, они бились до конца, стараясь не подвести свою команду", - рассказал Евгений Макаренко.

Евгений Макаренко, говоря об этом виде спорта, подчеркнул, что бокс - это дружба, которая сплачивает ребят. "Это не драка, здесь есть четкие правила, которых нужно придерживаться. Бокс развивает как силу тела, так и силу разума, помогает развить уверенность в себе, надежность, самоконтроль, хорошие манеры – это черты, присущие любому спортсмену", - отметил он.

О том, что спорт дисциплинирует и помогает в жизни, говорил в одном из интервью и врио губернатора Тюменской области Александр Моор. Он увлекся бодибилдингом, будучи подростком, и занимается до сих пор.

"Когда учился в 7 классе, мне попался журнал, в нем была статья об упражнениях с собственным весом и фотографии атлетичных, мускулистых спортсменов. Я листочек вырвал, пришел домой, папа мне сделал турник на лоджии, скамеечку, штангу, я купил эспандеры и стал заниматься. В 11 классе пошел в наш легендарный клуб "Антей" и таким образом пришел в бодибилдинг. Спорт дисциплинирует и вся моя жизнь связана со спортом, я и сейчас три раза в неделю тренируюсь в спортзале", - рассказал врио главы региона.

Добавим, что первенство России по боксу среди юношей 15-16 лет памяти полковника полиции Сергея Гриценко стартовали в Тюмени 22 июля, в Международный день бокса. Тюменскую область на соревнованиях представляли 17 спортсменов. Всего же участие приняли более 260 спортсменов из 12 федеральных округов.

Любовь Голышева