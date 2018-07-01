В России выявили самого злостного неплательщика алиментов
Фото ИА "Тюменская линия"
Более 118 млн рублей задолжал бывшей жене и четырем детям пятидесятилетний москвич, сообщает RT.
По данным федеральной службы судебных приставов, он имеет самую большую задолженность в России по алиментам. Добровольно алиментные обязательства мужчина не выполняет.
"В рамках исполнительных производств судебным приставом-исполнителем к должнику применен весь комплекс мер принудительного исполнения", — добавили в ведомстве.