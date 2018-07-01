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В России выявили самого злостного неплательщика алиментов

Общество, 12:43 29 июля 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Более 118 млн рублей задолжал бывшей жене и четырем детям пятидесятилетний москвич, сообщает RT.

По данным федеральной службы судебных приставов, он имеет самую большую задолженность в России по алиментам. Добровольно алиментные обязательства мужчина не выполняет.

"В рамках исполнительных производств судебным приставом-исполнителем к должнику применен весь комплекс мер принудительного исполнения", — добавили в ведомстве.

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# алименты , судебные приставы

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