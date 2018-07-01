Книжные клубы могут открыться в Тюмени и Тобольске

"Сибирская Ипокрена". Фото ИА "Тюменская линия" "Сибирская Ипокрена". Фото ИА "Тюменская линия"

Читать книги и не обсуждать их — пустая трата времени. В этом уверен литературный критик, журналист из Москвы Константин Мильчин. Он стал одним из организаторов масштабного литературного фестиваля "Сибирская Ипокрена", состоявшегося в Тобольске, а также активным пропагандистом социального чтения.

Одной из задач фестиваля была поддержка тоболяков в создании собственного книжного клуба. Всего в дни фестиваля в Тобольске прошло два мастер-класса "Первое заседание читательского клуба". На них побывали не только местные жители, но и гости из Тюмени, у которых такой клуб почти создан, не хватает только небольшой малости. В том, какая это малость, потенциальные участники клуба засомневались, решая, личность это, способная всех объединить, или все-таки дисциплина, не позволяющая откладывать чтение и встречи с единомышленниками на потом. А Константин вызвался поддержать начинающих клубберов, пообещав следить за их успехами через социальную сеть ВКонтакте.

У тоболяков идея книжного клуба поначалу вызывала больше вопросов, чем готовых ответов и решений. Инициативная местная жительница, к примеру, рассказала, что у нее были попытки организовать книжный клуб для предпринимателей, но все равно большого интереса к чтению и обсуждению в таком формате горожане, по ее словам, не проявляют. А знакомым, которые часто ее спрашивают, что почитать, она просто раздает собственные книги.

По мнению литкритика, самое интересное в идее клуба — это возможность играть. Кроме того, такой досуг, конечно же, может служить своеобразной терапией, способом отвлечься. При этом место для собраний клуба, как правило найти легко, те же библиотеки могут пойти навстречу страстным читателям. Присутствовавшие на встрече библиотекари подтвердили: могут, и идут. И даже делают попытки со своей стороны организовать такие книжные собрания, и они тоже находят свою аудиторию, пишет "Вслух.ру"