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ВМФ России получит двадцать шесть новых кораблей

Общество, 17:12 29 июля 2018

Фото blog.russkie-prostori.com

Военно-Морской флот России в 2018 году получит 26 новых кораблей и судов, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Всего за 2018 год флот должен получить 26 новых кораблей, катеров и судов, в том числе четыре корабля с ракетным комплексом "Калибр", — сказал Путин на торжественном приеме по случаю Дня Военно-Морского флота.

Он напомнил, что в этом году на флот уже поступило четыре надводных корабля, один противодиверсионный катер и три судна обеспечения.

"Хорошие темпы перевооружения и модернизации — это огромная заслуга работников нашей судостроительной отрасли, результат их профессионализма и ответственного отношения к делу", — сказал глава государства.

Владимир Путин заметил, что в соответствии с самыми современными требованиями развивается и инфраструктура флота, включая объекты базирования.

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