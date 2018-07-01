Екатерина Вешкурцева наградила лучших сотрудников детского сада № 112

фото ТРО партии "Единая Россия" фото ТРО партии "Единая Россия"

Торжественная церемония вручения благодарственных писем и почетных грамот Тюменской городской думы лучшим сотрудникам детского сада №112 прошла накануне Дня города, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Их получили 14 человек – воспитатели, повара, старшая медицинская сестра. Среди награждаемых была и Елена Федоренко. 15 лет она трудится кладовщиком в двух корпусах этого большого детского сада. "Это моя первая серьезная награда за мои 53 года, очень приятно. Покажу сегодня своей семье, разделю с ними радость", – призналась она.

Инициатором награждения выступила почетный работник общего образования РФ, заведующая детским садом № 50 Екатерина Вешкурцева. Она поздравила коллег с Днем города и заслуженным признанием и отметила, что в этом году 27 работников этого большого дошкольного учреждения были представлены к награждению.

"Это люди, которые вкладывают частичку своей души в дело образования и воспитания подрастающего поколения, создания комфортных условий для детей. Я ценю ваш труд и за ваших детей всегда радуюсь, когда они занимают призовые места на городских фестивалях и конкурсах. Благодаря тому, что в нашем городе трудится очень много таких неравнодушных тюменцев, областная столица с каждым годом становится все краше и краше", – сказала она.

Екатерина Вешкурцева также поздравила с назначением новую заведующую детского сада № 112 Наталью Семину. Вверенное ей дошкольное учреждение имеет полувековую историю и является одним из самых больших в городе, детский сад состоит из пяти корпусов. В этом году из депутатского фонда выделены средства на приобретение малых архитектурных форм, чуть позже будет проведена замена деревянных окон на пластиковые.

"Я всегда говорю родителям, что в детском саду самое главное – подход в работе с детьми, а данное дошкольное учреждение отличается стабильными результатами в работе и хорошим отношением к детям", – подытожила она.