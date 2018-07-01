В Эрмитаже представят древности Помпеи

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Археологические находки из Помпеи и полотно Тинторетто из Венеции представит Государственный Эрмитаж во время Санкт-Петербургского международного культурного форума в ноябре, сообщает Министерство культуры РФ.

"У нас предстоит большое событие в ноябре — Международный культурный форум в Петербурге. Его гостем в этом году является Италия. Будет очень большая разнообразная программа", — сказал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Ранее он говорил о том, что в 2018 году в Эрмитаже планируется большая выставка древностей из итальянского города Помпеи, которые показывают развитие древних традиций в Новое время и влияние Помпеи на искусство Европы.

У Государственного Эрмитажа есть соглашение о сотрудничестве с Национальным археологическим музеем Неаполя и дирекцией Музея Помпеи, подписанное в 2016 году, в рамках которого совместно проводятся выставки, лекции, научные конференции и исследования.

Добавим, VII Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) пройдет с 15 по 17 ноября 2018 года. Культурный форум в Санкт-Петербурге проводится ежегодно, его главной площадкой традиционно становится эрмитажное здание Главного штаба. В 2017 году форум собрал более 30 тыс. участников из 96 стран.