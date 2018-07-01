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В Тюмени назовут победителей конкурса "Цветы у дома моего"

Общество, 08:29 31 июля 2018

фото администрации Тюмени

Победителей конкурса "Цветы у дома моего" назовут в Центре культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) 31 июля в 12 часов, сообщает администрация Тюмени.

Летом 75 жителей Восточного округа высадили цветы в 35 дворах. Цветочные ковры можно увидеть во дворе домов № 104, 118 по ул. 30 лет Победы, у домов № 53, 54 по ул. Пермякова, у домов № 65, 67 по ул. Широтной.

За самые необычные цветочные композиции победителей и участников отметят денежными призами и сертификатами в садовые магазины.

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# Восточный округ , конкурс , цветы

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