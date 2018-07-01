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Более тысячи абитуриентов зачислены в ТюмГУ

Общество, 15:49 30 июля 2018

фото ТюмГУ

1 тыс. 174 абитуриента зачислены в Тюменский госуниверситет. Студентами-бюджетниками стали 58 человек, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Первые приказы о зачислении абитуриентов в состав студентов были подписаны 29 июля. Зачисление имело приоритетный характер: на бюджетные места прошли победители и призеры школьных олимпиад, абитуриенты льготных категорий и "целевики".

Также в этот день в вуз были зачислены те, кто уже дал свое согласие учиться по договору. Согласием в данном случае является факт заключения договора об оказании платных услуг и оплаты стоимости обучения за один год (не менее 50%).

Следующее заседание по приему пройдет 3 августа. Будет закрыто 80 % бюджетных мест. Приказ о зачислении на оставшиеся 20 % бюджетных мест будет подписан 8 августа. Зачисление на места по договорам с оплатой стоимости обучения будет проводиться до 30 августа. Стоит отметить, что план приема на договорные места уже почти выполнен: на закрыто уже 60 % таких мест.

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# абитуриенты , зачисление , ТюмГУ

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