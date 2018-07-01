В регионе появился ресурсный центр для НКО, работающих с ветеранами

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Первый в России ресурсный центр для НКО, работающих с ветеранами, открылся в Тюменской области. Он организован областным советом ветеранов войны и труда на средства субсидии, выделенной из регионального бюджета, сообщает областной департамент соцразвития.

Ресурсный центр – это место, куда организации смогут обратиться за помощью. Здесь им помогут найти эффективную методику, получить консультацию и все необходимые услуги. В то же время, здесь можно обсуждать профессиональные вопросы, вырабатывать предложения по законопроектам.

На данный момент ресурсный центр уже активно оказывает помощь НКО. В середине июля прошел двухдневный семинар, на котором "серебряным" активистам рассказали о том, как вести финансовую отчетность, помогли разобраться в премудростях таких современных социальных технологий, как фандрайзинг, краудфандинг и нетворкинг.

По словам руководителя комиссии по оргработе Тюменского областного совета ветеранов Ольги Кукобниковой, активная работа ведется с Ярковской районной организацией ветеранов, которая в 2017 году вошла в число победителей конкурса Фонда президентских грантов, Союзом морских пехотинцев.

Также центр начал сотрудничать с другими общественными организациями, в том числе молодежными. Кроме того, ресурсный центр сам проводит конкурс грантов. Два проекта уже получили поддержку, в работе находятся еще 25.

Основное внимание уделяется обучению ветеранского актива. При этом есть свои особенности обучения старшего поколения, но центр успешно справляется со своей работой.

Дополнительную информацию о работе центра можно получить по телефонам +7 (912) 926-01-33 ,+7 (3452) 55-60-30 и по электронной почте Kukobnikova.olga@yandex.ru.