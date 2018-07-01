Танцевальный вечер пройдет в ДК "Строитель"

фото ДНК "Строитель" "ВКонтакте" фото ДНК "Строитель" "ВКонтакте"

Танцевальный вечер "Если город танцует" начнется во Дворце национальных культур "Строитель" (ул. Республики, 179) 30 июля в 18 часов, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Знакомые танцевальные мелодии и песни – в подарок любимому городу.

31 июля в преддверии Дня воспоминания любимых книжек в библиотеке истории города (ул. Щербакова, 11) с 10 часов тюменцам предлагается вспомнить свои любимые книги, поделиться собственным читательским опытом, посоветовать полезное произведение для еще не определившихся читателей. Поучаствовать в акции можно, записав видеорекомендацию или просто оставить отзыв о любимой книге прямо в библиотеке. По результатам акции будет смонтирован видеоролик, рассказывающий о книжных предпочтениях жителей города.