Ялутровского предпринимателя обвиняют в злостном неисполнении решения суда

Фото Следственный комитет по Тюменской области Фото Следственный комитет по Тюменской области

Лишение свободы на срок до двух лет грозит директору ялуторовской фирмы. Суд обязал компанию установить мусорные контейнеры у многоквартирных жилых домов, однако предприниматель решение суда не исполнил. Было возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Как отметили в ведомстве, руководитель компании обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ, т.е. злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда.

В ходе предварительного следствия было установлено, в 2014 году суд было вынесено решение об обеспечении фирмой установки контейнерных площадок для твердых бытовых отходов у многоквартирных жилых домов. Однако обвиняемый даже после многократных извещений о решении суда и предупреждения об уголовной ответственности так и не произвел установку площадок.

Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.