Ялутровского предпринимателя обвиняют в злостном неисполнении решения суда
Лишение свободы на срок до двух лет грозит директору ялуторовской фирмы. Суд обязал компанию установить мусорные контейнеры у многоквартирных жилых домов, однако предприниматель решение суда не исполнил. Было возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.
Как отметили в ведомстве, руководитель компании обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ, т.е. злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда.
В ходе предварительного следствия было установлено, в 2014 году суд было вынесено решение об обеспечении фирмой установки контейнерных площадок для твердых бытовых отходов у многоквартирных жилых домов. Однако обвиняемый даже после многократных извещений о решении суда и предупреждения об уголовной ответственности так и не произвел установку площадок.
Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.