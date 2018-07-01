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Ялутровского предпринимателя обвиняют в злостном неисполнении решения суда

Общество, 18:21 30 июля 2018

Фото Следственный комитет по Тюменской области

Лишение свободы на срок до двух лет грозит директору ялуторовской фирмы. Суд обязал компанию установить мусорные контейнеры у многоквартирных жилых домов, однако предприниматель решение суда не исполнил. Было возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Как отметили в ведомстве, руководитель компании обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ, т.е. злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда.

В ходе предварительного следствия было установлено, в 2014 году суд было вынесено решение об обеспечении фирмой установки контейнерных площадок для твердых бытовых отходов у многоквартирных жилых домов. Однако обвиняемый даже после многократных извещений о решении суда и предупреждения об уголовной ответственности так и не произвел установку площадок.

Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

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# следственный комитет , суд , уголовные дела , Ялуторовск

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