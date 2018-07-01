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Тюменцы могут выиграть сертификат в спорткомплекс

Спорт, 14:05 31 июля 2018

фото департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Акцию, участники которой могут стать обладателями сертификата в спортивный комплекс проводят городской департамент по спорту и молодежной политике совместно с СК "Гагаринский", сообщает департамент по спорту администрации Тюмени.

В номинал сертификата входит посещение бассейна, паровой комнаты и кросс-фит зала. Акция проводится накануне Дня физкультурника в социальной сети "ВКонтакте". Чтобы узнать подробности и принять участие, необходимо пройти по следующим ссылкам: https://vk.com/sportorganizator?w=wall-60349037_1554%2Fall; https://vk.com/gto_tyumen?w=wall-132066875_1029.

С 10 августа будет запущен генератор случайных чисел и определены обладатели сертификатов.

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# День физкультурника , сертификат

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