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Учителя на фестивале обсудят цифровое поколение России

Общество, 08:33 01 августа 2018

фото https://минобрнауки.рф

Международный фестиваль школьных учителей пройдет в Елабуге 15-17 августа, сообщает Министерство образования РФ.

Основная тема фестиваля "Цифровое поколение России". В рамках фестиваля пройдут пленарная сессия, открытые лекции ученых-специалистов в области современного образования, круглые столы на актуальные темы, деловые игры, мастер-классы по предметным областям, тренинги, экспертные практикумы, творческие и профессиональные конкурсы.

В работе международной площадки примут участие ведущие учителя Российской Федерации и Республики Татарстан, представители системы среднего и высшего образования, ученые российских и зарубежных вузов, эксперты в области развития образования.

Участники мероприятия узнают о самых эффективных методах преподавания разных стран, смогут повысить уровень профессионального мастерства на практических мастер-классах. Фестивальная форма работы учителей построена на диалоге между учителями-практиками и учеными-специалистами, между средней общеобразовательной и высшей профессиональной школой.

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# Елабуга , учителя , фестиваль

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