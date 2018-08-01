В Свердловской области пройдет День чтения

Фото Информационно-библиотечного центра Фото Информационно-библиотечного центра

Четвертая региональная акция День чтения пройдет в Свердловской области 28 сентября, сообщает правительство области. Мероприятие, которое посвятят русской и зарубежной классической литературе, состоится под девизом "Читаем классику!".

На выбор темы акции повлияло в том числе и то, что в 2018 году юбилей отмечают сразу нескольких классиков отечественной литературы. Исполняется 150 лет со дня рождения Максима Горького, 200 лет со дня рождения Ивана Тургенева, 100 лет исполнилось бы Александру Солженицыну. Заявки учреждений культуры и организаций, желающих стать площадками проведения Дня чтения, принимаются до 31 августа.

Традиционно куратором акции является Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В. П. Крапивина. В 2017 году в рамках акции "День чтения" в регионе прошло более 3,5 тыс. мероприятий, все они были бесплатными для посетителей.

В Свердловской области ведется активная работа по развитию библиотечной сети, повышению информатизации библиотек. Проводятся акции для привлечения читателей. Ведется работа по обеспечению доступности библиотечных услуг для свердловчан, живущих в отдаленных населенных пунктах. Например, в регионе начал работать первый Библиобус - мобильный офис-комплекс информационно-библиотечного обслуживания, услугами которого будут пользоваться жители муниципального образования Ирбит. Напомним также, что в 2017 году Свердловская область вошла в Топ-20 самых читающих регионов России, став финалистом всероссийского конкурса "Самый читающий регион".