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Музей семьи императора Николая II в Тобольске станет центром притяжения паломников и туристов, считает Александр Моор

Губернатор, 13:41 31 июля 2018

Ценности, представленные в экспозициях музея семьи императора Николая II, которые были сохранены и восстановлены, имеют большое значение для всех россиян. Я уверен, что музей станет настоящим центром притяжения паломников и туристов.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, посетивший музей в рамках рабочей поездки в Тобольск.

Как рассказала генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова, музей, входящий в Императорский маршрут, пользуется большой популярностью у паломников и туристов из России и мира. В музее воссозданы подлинные моменты жизни последнего российского императора и его семьи.

Напомним, музей семьи императора Николая II был открыт в историческом здании Губернаторского дома 26 апреля. Тоболякам и гостям города представлены Ветхий завет с пометками императора Николая II, личные вещи императрицы Марии Федоровны и Великой княгини Ольги Александровны, личный дневник последнего тобольского губернатора Николая Александровича Ордовского-Танаевского, плакетка из мамонтовой кости с автографом цесаревича Николая, подаренный цесаревичем музею штандарт, под которым он путешествовал по рекам Сибири от Пирея до Владивостока, семейный фотоальбом с фотографиями, выполненными царской семьей в Тобольске, шелковая шаль Александры Федоровны и многое другое.

С начала открытия музея экскурсоводы провели более 350 экскурсий.

Евгений Новоселов

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# Александр Моор , музей , Романовы , Светлана Сидорова , Тобольск

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