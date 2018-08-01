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Вечер с "Семьей во дворе" пройдет в ЖК "Паруса"

Общество, 09:10 01 августа 2018

фото "Семья во дворе" во Вконтакте

Праздник, организованный в рамках проекта "Семья во дворе", начнется в ЖК "Паруса" (ул. Малыгина, 90) 1 августа в 19 часов, сообщает Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья".

Занятие на площадке найдется для всех возрастов. Дети и подростки смогут принять участие в разнообразных мастер-классах, на которых научатся изготавливать различные поделки, подарки и украшения. Активные игры и зажигательные танцы подготовили для гостей "Капитаны двора". А любителей собирать конструкторы ожидают несколько видов головоломок, развивающих образное мышление и мелкую моторику на семейной игротеке "Конструктория". Родители, пока дети занимаются и веселятся со специалистами, смогут получить бесплатную консультацию психолога и юриста.

В течение всего праздника на площадке будет работать "Лавка добра". Специалист принимает от неравнодушных тюменцев одежду, обувь, развивающие игры, канцелярские принадлежности для дальнейшей их передачи в нуждающиеся семьи. Кроме того, дети смогут сделать доброе дело, приняв участие в акции "Давай меняться!", обменяв одну из своих игрушек на любую другую из "Лавки добра", пожертвованную кем-то ранее.

Добавим, проект "Семья во дворе" путешествует по Тюмени и создает праздник в скверах, парках и дворах. Мероприятия в течение августа проходят по средам и субботам. Информацию о передвижениях проекта можно узнать на сайте и в официальной группе проекта в ВКонтакте.

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# двор , ЖК "Паруса" , семья

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