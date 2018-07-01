"Жуко-fest": жителям и гостям Москвы покажут краснокнижных жуков и бабочек

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Бесплатные мобильные лаборатории для наблюдений за насекомыми откроются в рамках экомарафона "Жуко-fest" в Москве 3, 10 и 24 августа, сообщается на сайте мэра Москвы.

Специалисты Мосприроды будут рассказывать посетителям о редких краснокнижных жуках и бабочках, которых можно встретить в столичных парках и лесопарках. Гостям лабораторий покажут более 50 видов обитающих в мегаполисе насекомых, которых в естественной среде не всегда заметит даже опытный энтомолог. При помощи микроскопов и бинокуляров все желающие смогут рассмотреть пестрые крылья бабочки крапивницы или голубую с желтым орнаментом краснокнижную бабочку зорьку.

"На экомарафоне пойдет речь о насекомых, которые играют большую роль в сохранении многообразия биологических видов на территории Москвы. Среди них, например, жук- скакун, способный двигаться со скоростью до двух метров в секунду. При этом он очень пуглив и весьма чутко реагирует на приближение человека. Увидеть жука-скакуна в дикой природе почти невозможно. Однако в лаборатории под микроскопом можно будет рассмотреть его образцы, а после это специалисты расскажут, в какой части парка при желании можно увидеть этого редкого обитателя", — сообщили в пресс-службе ГПБУ "Мосприрода".

На площадках экомарафона "Жуко-fest" гостям также предложат смастерить бабочку в стиле оригами и принять участие в конкурсе на знание разнообразного мира насекомых. Победители интеллектуального соревнования получат в подарок от Мосприроды карманную энциклопедию или книгу о насекомых.