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Воспитанники "Прибоя" проведут август в летнем лагере "Планета спорта"

Общество, 20:07 31 июля 2018

Фото пресс-службы СДЮСШОР "Прибой"

Лагерь с дневным пребыванием детей "Планета спорта" открылся на базе СДЮСШОР "Прибой" 30 июля. Смена продлится до 17 августа, сообщили в пресс-службе учреждения.

Во время пребывания в лагере ребята посетят различные мероприятия, их ждет множество увлекательных занятий и развлечений, в том числе посещение зоопарка и планетария, экскурсии по городу, мастер-классы, поход в кино и многое другое.

В этом году лагерь будут посещать 215 спортсменов с отделений по следующим видам спорта: художественная гимнастика, волейбол, спортивные танцы, бокс, футбол. На открытии лагеря для детей выступили артисты (дрессированные собачки) и фокусники, а в конце их ждал сюрприз – мороженое.

Отметим, что лагерь с дневным пребыванием детей "Планета спорта" организуется в "Прибое" уже несколько лет подряд. Для юных спортсменов это прекрасная возможность подружиться, развивать спортивные навыки даже летом и получить массу положительных впечатлений от активного отдыха.

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# дети , летний лагерь , Прибой , спорт

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