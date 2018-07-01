Роман Зверев: эпизоотическая обстановка в Тюменской области стабильная и благополучная
Иммунизация животных против сибирской язвы, ящура, свиной чумы и бешенства для предотвращения очагов заразных заболеваний проводилась в Тюменской области в 2018 году. Благодаря этому эпизоотическая обстановка в регионе остается стабильной и благополучной.
Об этом сообщил заместитель начальника областного Управления ветеринарии Роман Зверев на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" .
"Против сибирской язвы на сегодня привито 184 тысячи голов, - уточнил Зверев. – По ящуру тоже все благополучно, однако с учетом обстановки с этим опасным заболеванием в Республике Казахстан мы создали буферную зону на территории Казанского, Бердюжского и Сладковского районов, где в плановом порядке прививается мелкий и крупный рогатый скот".
По его словам, вакцинация от ящура ежеквартальная и в настоящее время вакцину получили более 69 тыс. голов.
В европейской части России в 2018 году наблюдается сложная обстановка с таким заболеванием, как птичий грипп. По мнению Романа Зверева, связано это с тем, что климатические условия не способствовали перемещению птиц на север.
"В Тюменской области последние вспышки птичьего гриппа были зафиксированы в 2005 году, а вакцинация на территории округа отменена с 2014 года с учетом благополучной обстановки, в настоящее время по этому заболеванию на плановой основе проводится мониторинг с отбором проб для изучения как на птицефабриках, так и в личных подсобных хозяйствах" - добавил он.
Из опасных заболеваний животных на территории области по данным управления ветеринарии регистрируется только бешенство – с начала 2018 года отмечено пять случаев этого заболевания. Четыре из них связаны с дикими животными и один – с домашней собакой.
"Надо заметить, что в этом отношении наш регион выглядит очень оптимистично, поскольку у наших ближайших соседей отмечается до 200 случаев бешенства за год, - отметил Роман Зверев. – В европейской части России обстановка с этим заболеванием также непростая, ограничительные мероприятия вводятся едва ли не ежедневно".
Также заместитель начальника областного управления ветеринарии напомнил, что основной источник угрозы бешенства – дикие звери, и вспышки и спады его связаны от их контактов с домашними и сельскохозяйственными животными: "Риск существует, тем не менее, постоянно, поскольку в плановом порядке в соответствии с ветеринарным законодательством мы прививаем только плотоядных животных. Что же касается сельскохозяйственных животных, то они получают прививки только в тех местах, где уже были зафиксированы очаги бешенства".
В 2018 году до территории Курганской и Челябинской областей, находящихся в непосредственной близости от нашего региона, по данным управления ветеринарии, добралось относительно новое заболевание сельскохозяйственных животных – заразный узелковый дерматит.
"В Российской Федерации это заболевание появилось в 2015 году и попало к нам из южных стран. Постепенно оно добралось и до наших соседей, в связи с этим две недели назад в Тюменской области собиралась чрезвычайная эпизоотическая комиссия, - сообщил Роман Зверев. – На этой встрече были обсуждены вопросы профилактики заболевания и принято решение о вакцинации на территории региона крупного рогатого скота".
Вакцина, по его словам, разработана российскими учеными и прошла испытания в 2015 и 2016 годах в южных регионах страны. В Тюменской области вакцину уже получили более 70 тыс. голов крупного рогатого скота.
"Это касается буферной зоны, на границах нашего региона с Курганской областью и Республикой Казахстан. Поскольку распространяется заболевание с кровососущими насекомыми, - добавил Зверев. – Проводится соответствующая обработка территорий".
Как отмечают специалисты, для человека узелковый дерматит совершенно не опасен, болеет им только крупный рогатый скот.
"Однако это заболевание серьезно нарушает иммунную систему животных, у коров полностью пропадает молочная продуктивность, а также снижается качество мяса, - рассказал начальник отделения противоэпизоотических мероприятий областного управления ветеринарии Сергей Палагин. – Таким образом, в основном все мясо таких животных приходится утилизировать. А поскольку на 85 процентов распространение заболевания происходит с кровососущими насекомыми, оно может переноситься на тысячи километров с одним-единственным слепнем, залетевшим, например, в машину, насосавшимся до этого крови больного животного".
Для сравнения Сергей Палагин напомнил ситуацию с африканской чумой свиней, появившейся в 2007 году и дошедшей до нашего региона только за десять лет. Поскольку распространяют узелковый дерматит насекомые-кровососы, основные вспышки этого заболевания приходятся на летний период.
"С приходом осени, когда в сентябре пропадают последние мухи-жигалки, все, как правило, прекращается, - добавил он. – Когда по вакцинации будет закрыта буферная зона, вакцину будет получать крупный рогатый скот по всей Тюменской области".
Николай Ступников