Роман Зверев: эпизоотическая обстановка в Тюменской области стабильная и благополучная

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Иммунизация животных против сибирской язвы, ящура, свиной чумы и бешенства для предотвращения очагов заразных заболеваний проводилась в Тюменской области в 2018 году. Благодаря этому эпизоотическая обстановка в регионе остается стабильной и благополучной.

Об этом сообщил заместитель начальника областного Управления ветеринарии Роман Зверев на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" .

"Против сибирской язвы на сегодня привито 184 тысячи голов, - уточнил Зверев. – По ящуру тоже все благополучно, однако с учетом обстановки с этим опасным заболеванием в Республике Казахстан мы создали буферную зону на территории Казанского, Бердюжского и Сладковского районов, где в плановом порядке прививается мелкий и крупный рогатый скот".

По его словам, вакцинация от ящура ежеквартальная и в настоящее время вакцину получили более 69 тыс. голов.

В европейской части России в 2018 году наблюдается сложная обстановка с таким заболеванием, как птичий грипп. По мнению Романа Зверева, связано это с тем, что климатические условия не способствовали перемещению птиц на север.

"В Тюменской области последние вспышки птичьего гриппа были зафиксированы в 2005 году, а вакцинация на территории округа отменена с 2014 года с учетом благополучной обстановки, в настоящее время по этому заболеванию на плановой основе проводится мониторинг с отбором проб для изучения как на птицефабриках, так и в личных подсобных хозяйствах" - добавил он.

Из опасных заболеваний животных на территории области по данным управления ветеринарии регистрируется только бешенство – с начала 2018 года отмечено пять случаев этого заболевания. Четыре из них связаны с дикими животными и один – с домашней собакой.

"Надо заметить, что в этом отношении наш регион выглядит очень оптимистично, поскольку у наших ближайших соседей отмечается до 200 случаев бешенства за год, - отметил Роман Зверев. – В европейской части России обстановка с этим заболеванием также непростая, ограничительные мероприятия вводятся едва ли не ежедневно".

Также заместитель начальника областного управления ветеринарии напомнил, что основной источник угрозы бешенства – дикие звери, и вспышки и спады его связаны от их контактов с домашними и сельскохозяйственными животными: "Риск существует, тем не менее, постоянно, поскольку в плановом порядке в соответствии с ветеринарным законодательством мы прививаем только плотоядных животных. Что же касается сельскохозяйственных животных, то они получают прививки только в тех местах, где уже были зафиксированы очаги бешенства".

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В 2018 году до территории Курганской и Челябинской областей, находящихся в непосредственной близости от нашего региона, по данным управления ветеринарии, добралось относительно новое заболевание сельскохозяйственных животных – заразный узелковый дерматит.

"В Российской Федерации это заболевание появилось в 2015 году и попало к нам из южных стран. Постепенно оно добралось и до наших соседей, в связи с этим две недели назад в Тюменской области собиралась чрезвычайная эпизоотическая комиссия, - сообщил Роман Зверев. – На этой встрече были обсуждены вопросы профилактики заболевания и принято решение о вакцинации на территории региона крупного рогатого скота".

Вакцина, по его словам, разработана российскими учеными и прошла испытания в 2015 и 2016 годах в южных регионах страны. В Тюменской области вакцину уже получили более 70 тыс. голов крупного рогатого скота.

"Это касается буферной зоны, на границах нашего региона с Курганской областью и Республикой Казахстан. Поскольку распространяется заболевание с кровососущими насекомыми, - добавил Зверев. – Проводится соответствующая обработка территорий".

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Как отмечают специалисты, для человека узелковый дерматит совершенно не опасен, болеет им только крупный рогатый скот.

"Однако это заболевание серьезно нарушает иммунную систему животных, у коров полностью пропадает молочная продуктивность, а также снижается качество мяса, - рассказал начальник отделения противоэпизоотических мероприятий областного управления ветеринарии Сергей Палагин. – Таким образом, в основном все мясо таких животных приходится утилизировать. А поскольку на 85 процентов распространение заболевания происходит с кровососущими насекомыми, оно может переноситься на тысячи километров с одним-единственным слепнем, залетевшим, например, в машину, насосавшимся до этого крови больного животного".

Для сравнения Сергей Палагин напомнил ситуацию с африканской чумой свиней, появившейся в 2007 году и дошедшей до нашего региона только за десять лет. Поскольку распространяют узелковый дерматит насекомые-кровососы, основные вспышки этого заболевания приходятся на летний период.

"С приходом осени, когда в сентябре пропадают последние мухи-жигалки, все, как правило, прекращается, - добавил он. – Когда по вакцинации будет закрыта буферная зона, вакцину будет получать крупный рогатый скот по всей Тюменской области".

Николай Ступников