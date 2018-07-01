Тобольская гимназия получит новый стадион, заявил Александр Моор

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Современные спортивные сооружения в школах региона должны быть доступны всем жителям близлежащих микрорайонов. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, общаясь с журналистами во время рабочей поездки в Тобольск.

Врио губернатора осмотрел участок территории рядом с гимназией им. Н.Д. Лицмана. Здесь предлагается создать полноценное спортивное ядро, оснащенное современным оборудованием. Новый школьный стадион будет включать в себя площадку для сдачи норм ГТО. Для строительства будет использован один из типовых проектов, которые уже апробированы в Тюмени и других муниципалитетах региона. В частности, на стадионе будут установлены модульные раздевалки. Это позволит активно использовать его зимой.

"Строя или реконструируя пришкольные спортивные объекты, мы всегда настаиваем на том, что они должны использоваться не только для проведения уроков физкультуры или организации соревнований. Школьные стадионы должны работать с утра до ночи семь дней в неделю, стать центрами притяжения для всех жильцов прилегающих микрорайонов. Точно такой же подход мы используем при создании стадиона в тобольской гимназии", - сказал Александр Моор.

При этом врио главы региона подчеркнул, что у любого спортивного объекта должен быть хозяин, который следил бы за его состоянием и регулирует потоки посетителей.

Отметим, что в период с 2013 по 2015 годы и в 2017 году гимназия им. Н.Д. Лицмана входила в Топ-500 лучших образовательных учреждений России. В 2018 году один из выпускников гимназии набрал 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. В гимназии учатся более 930 человек.

Евгений Бабенко