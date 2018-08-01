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Минздрав: чаще всего болеют в Алтайском крае, реже - в Чечне

Общество, 12:16 01 августа 2018

Фото ОКБ №1

Наибольшее количество болезней по итогам 2017 года зафиксировано в Алтайском крае, сообщает Минздрав России.

По данным ведомства, за год в регионе зафиксировано 253 тыс. 429 заболеваний на 100 тыс. человек. В число субъектов с наибольшим количеством заболевания вошли также Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ – 236 тыс. 874 и 230 тыс. 700 заболеваний на 100 тыс. жителей соответственно.

Наименьшее количество заболеваний зафиксировано в Кабардино-Балкарии — там на 100 тыс. человек приходится 95 тыс. 473 болезней. В Чечне этот показатель составляет 112 тыс. 108 заболеваний на 100 тыс. жителей региона, в Курской области — 115 тыс. 123 заболевания на 100 тыс. человек.

В среднем по России было зафиксировано 161 тыс. 776 болезней на 100 тыс. населения.

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# здоровье , медицина

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