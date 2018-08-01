Александр Моор ждет от тоболяков предложений по развитию Аптекарского сада

Фото мультицентра "Моя территория" в Тобольске Фото мультицентра "Моя территория" в Тобольске

Высказать идеи и предложения по развитию Аптекарского сада призвал неравнодушных тоболяков врио губернатора Тюменской области Александр Моор. Видео с его обращением размещено в аккаунтах главы региона в Instagram и "ВКонтакте".

"Аптекарский сад - очень старый сад Тобольска, в котором росли и растут лекарственные растения. Он много лет находится в запустении. Я обращаюсь ко всем жителям Тобольска, для которых небезразлично его будущее, для которых интересен Аптекарский сад, выступить со своими идеями. Все предложения будут учтены", - заверил Александр Моор.

Он напомнил, что 31 июля в тобольском мультицентре "Моя территория" прошла экспертная сессия, где молодежь обсуждала, как этот сад можно преобразить. Участники высказали очень много интересных идей, но все они требуют обсуждения с жителями города.

Выразить свое мнение по поводу будущего Аптекарского сада можно в группе мультицентра во "ВКонтакте" и на их странице в Instagram.

Тюменка Мария Штыкова, поучаствовавшая с экспертной сессии, поделилась впечатлениями об этом мероприятии в комментариях под постом Александра Моора.

"Ждала продуктивную встречу с обсуждением идей и оценкой их жизнеспособности. Но то, что получилось в итоге, превзошло все ожидания. Не просто диалог, а классная и продуктивная генерация. Очень круто, что мы работаем над развитием городской среды вместе, вовлекая каждого, кто готов выражать свое мнение в любом, даже самом пассивном формате. Это по-настоящему для людей. Тобольск прекрасен, а будет еще прекраснее. И ваша поддержка в этом вопросе - кайф!", - подчеркнула девушка.

Фото: phototyumen.ru Фото: phototyumen.ru

Дарья Казакова