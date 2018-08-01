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Югорчанин зарубил топором двоих односельчан

Происшествия, 17:00 01 августа 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Расследование уголовного дела об убийстве двух мужчин завершено в Ханты-Мансийске, сообщает прокуратура Югры.

На территории одного из дворов дома в д. Тренька в ходе пьяной ссоры, ранее судимый 43-летний местный житель зарубил топором двух односельчан. Труп одного из мужчин он оставил возле дома, другого скинул в реку. После совершения преступления обвиняемый похитил охотничье ружье, моторную лодку и другое имущество одного из погибших.

Уголовное дело направлено в суд.

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# убийство , Югра

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