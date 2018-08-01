Более четырнадцати тысяч жителей Тюменской области пострадали от укусов клещей

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

14 тыс. 183 обращения граждан по поводу присасывания клещей, из них 2 тыс. 679 детей, зарегистрировано в медучреждениях региона с начала эпидсезона, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Случаи присасывания клещей есть на всех административных территориях области. Наибольшее их количество зарегистрировано в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Заводоуковском, Ялуторовском, Абатском, Вагайском районах. Все пострадавшие, не привитые против КВЭ, получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

С начала сезона в регионе зарегистрирован 51 случай заболевания клещевым энцефалитом, в том числе восемь - у детей, 53 случая заболевания клещевым боррелиозом, в том числе у четверых детей.

Специалисты исследовали от населения 2 тыс. 22 клеща, из них заражены вирусом клещевого энцефалита 23 клеща. На наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) проверили 1 тыс. 937 насекомых, в 652 результат оказался положительным. На наличие возбудителей моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ), гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ) исследовали 1 тыс. 848 клещей, из них 35 положительных находок на ГАЧ, 76 - на МЭЧ.

Также исследовали 57 клещей из природы. Зараженных вирусом клещевого энцефалита не оказалось, положительных результатов на иксодовый клещевой боррелиоз – 7 (12 %), ГАЧ - 2 (4%), МЭЧ – 4 (7 %).

Специалисты напоминают, что снятых клещей нужно исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии и Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии.

Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. По данным на 30 июля прививки от клещевого вирусного энцефалита поставили 70 тыс. 479 тюменцам, из них 53 тыс. 671 относятся к профессиональным группам риска, 16 тыс. 808 детей.

Для предотвращения присасывания клещей в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ проводятся акарицидные обработки. Всего обработано более 6,5 тыс. га, из них в рамках летней оздоровительной компании 1,5 тыс. га.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени окажут помощь в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях.