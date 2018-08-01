Тобольская больница получит новый томограф

admtyumen.ru admtyumen.ru

Новый мощный томограф планируется приобрести для областной больницы № 3, которая находится в Тобольске. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, общаясь с журналистами во время рабочей поездки в Тобольск.

Врио губернатора побывал в областной больнице № 3 и в перинатальном центре. Больница обслуживает более 123 тыс. жителей Тобольска и Тобольского района, в том числе свыше 29 тыс. детей.

"В состав нашего медицинского учреждения наряду с многопрофильным стационаром на 586 коек входят взрослая и детская поликлиники, женская консультация, 6 врачебных амбулаторий, две участковые больницы, 49 фельдшерско-акушерских пунктов, отделение скорой медицинской помощи", - рассказал Александру Моору главный врач Марат Баширов. По его словам, больнице не хватает 45 врачей.

В больнице продолжается капитальный ремонт, начатый в 2016 году за счет регионального бюджета. В 2018 году на проведение капремонта в областной казне предусмотрено 227 млн рублей. Кроме того, в 2017 году установлены 2 модульных здания фельдшерско-акушерских пунктов: в с. Карачино и с. Верхние Аремзяны Тобольского района. Эти сельские медучреждения оснащены всем необходимым оборудованием.

По итогам рабочего визита в тобольскую больницу принято решение о приобретении для нее нового современного томографа, сообщил Александр Моор.

"Имеющийся в больнице томограф отработал 10 лет и уже устарел. Его производительность не отвечает современным требованиям. Мощность нового прибора будет соответствовать потоку пациентов и уровню решаемых больницей задач по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи", - отметил врио губернатора, добавив, что поэтапный капремонт больницы идет по плану, работы выполняются с достойным качеством.

"С точки зрения качества оказываемых медицинских услуг областная больница №3 находится на хорошем счету. Неплохие показатели демонстрирует и перинатальный центр. Для решения кадрового вопроса, (сейчас городу не хватает, в том числе, участковых терапевтов) в 2018 году планируется приобрести 75 квартир для медицинских специалистов", - сообщил Александр Моор.

По его мнению, это позволит повысить эффективность работы лечебного учреждения, особенно в первичном звене оказания медпомощи.

Евгений Бабенко