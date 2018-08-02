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Владимир Путин наградил тюменских врачей и учителя

Общество, 10:34 02 августа 2018

kremlin.ru

Член общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области", учитель средней школы № 9 Валентин Троня награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба главного федерального инспектора в Тюменской области.

Валентину Троне медаль вручена за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

За заслуги в области здравоохранения, развития медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетные звания "Заслуженный врач Российской Федерации" Юрию Ефанову -врачу консультативной поликлиники № 2 "Областная клиническая больница №1" и заведующему палатой реанимации и интенсивной терапии "Областная клиническая больница №1" Юсупу Сайфитдинову.

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# Владимир Путин , государственная награда

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