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В Тюмени арестовали предполагаемого убийцу и поджигателя квартиры

Происшествия, 12:02 02 августа 2018

Фото Следственное управление СК РФ по Тюменской области

Мужчину, обвиняемого в убийстве и поджоге квартиры, осудят в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

В квартире дома № 38 по ул. Парфенова компания мужчин употребляла спиртные напитки. Между 30-летним обвиняемым и 47-летним хозяином квартиры произошла ссора. Гость до смерти избил своего знакомого. После чего, обвиняемый поджог квартиру и с места происшествия скрылся.

Мужчина полностью признал вину в совершенном преступлении. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.

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# поджог , убийство

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