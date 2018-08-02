Александр Моор оценил ход строительства производственного комплекса компании DoorHan

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Ход строительства производственно-складского комплекса компании DoorHan на территории Московского муниципального округа оценил врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

Группа компаний DoorHan успешно работает на рынке подвижных ограждающих конструкций и является крупнейшим в России производителем автоматических ворот, рольставен, дверей, алюминиевых систем, модульных конструкций и перегрузочного оборудования. Кроме того, компания DoorHan – единственный в России производитель комплектующих для всех типов автоматических ворот и роллет. Предприятие имеет 24 представительства в РФ и три завода, производство автоматики идет в Китае, а европейский рынок обслуживает филиал в Чехии.

Реализация проекта в Тюменской области началась с мая 2017 года, когда было подписано соглашение с региональным инвестагентством. В сентябре того же года началась подготовка площадки, и уже в октябре приступили к строительству.

Общая стоимость инвестиционного проекта - 112 млн рублей.

В планах компании - смонтировать и запустить производственный комплекс по изготовлению полного спектра подвижных ограждающих конструкций, таких как секционные ворота, рольставни, уличные сдвижные и распашные ворота, а также систем автоматизации, входных дверей, заборных секций, модульных конструкций.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Инвестиционное агентство Тюменской области помогло DoorHan найти и получить в аренду земельный участок общей площадью 2,1 га. Сейчас на площадке уже возведено два производственных здания. Закончены работы по обшивке каркаса первого корпуса сэндвич-панелями, установлена крыша, произведен монтаж окон. Ведутся работы по обшивке второго здания - административно-бытового комплекса.

К середине сентября на участке должны быть построены производственные и складские помещения первой очереди, площадь которых составит 2 тыс. 880 кв. м. На территории производственно-складского комплекса будут расположены офис, шоу-рум, демонстрационный зал промышленного оборудования. Благодаря этому появится пять дополнительных рабочих мест, и штат сотрудников тюменского представительства компании DoorHan увеличится до 41 человека.

Вторая очередь предусматривает строительство производственно-складского комплекса площадью 1 тыс. 440 кв.м. Начало строительства второй очереди намечено на сентябрь 2018 года.

"Это крупная компания, которая имеет представительства и производство в разных регионах, ее руководство выбрало тюменский регион из-за активной позиции администрации Тюменского района и совместной работы с правительством области по предоставлению пакета поддержки. Компания реализует проект за счет своих средств, не кредитуется, уверенно стоит на ногах. DoorHan дает очень хороший пример другим предпринимателям, сигнализирует, что инвестировать в Тюменскую область и Тюменский район очень выгодно и удобно", - подчеркнул Александр Моор.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Дарья Казакова