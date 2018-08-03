Александр Моор: история успеха птицефабрики "Тюменский бройлер" - лучшая реклама для региона

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Ход реализации масштабного инвестиционного проекта по модернизации и расширению производства АО "ПРОДО Тюменский бройлер" в селе Каскара Тюменского района оценил врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

Предприятие заявило инвестиционную программу на 1,6 млрд рублей. За три года планируется возвести шесть новых птичников, реконструировать шесть существующих откормочных корпусов. Кроме того, на АО "ПРОДО Тюменский бройлер" проведут реконструкцию всей технологической цепочки.

После завершения реализации инвестпроекта объем производства тюменской птицефабрики вырастет на 7 тыс. тонн в год, выручка перешагнет рубеж в 5 млрд рублей. Изменения на производстве позволят повысить качество продукции, создать 64 новых рабочих места. Также они повлекут увеличение налоговых отчислений в бюджет региона - до 64 млн рублей в год дополнительно. Об этом рассказала директор птицефабрики Оксана Величко.

"Одна из наших первостепенных задач – автоматизация производственных процессов. И мы постепенно движемся в этом направлении – этим летом уже закуплена новая машина Meyn В50 для обвалки бедра и грудки цыплят бройлеров. Теперь производство куриного филе исключает ручной труд, а значит более безопасно", - пояснила она.

Напомним, что в начале 2018 года АО "ПРОДО Тюменский бройлер" и правительство Тюменской области подписали соглашение о сотрудничестве, которое включает поддержку реализации инвестиционного проекта на предприятии.

Птицефабрика является крупнейшим производителем мяса бройлеров и продукции из него в Тюменской области. Ее история началась в 1976 году. Она была создана для обеспечения потребностей жителей северных городов Тюменской области в сельхозпродукции. Сейчас предприятие входит в состав крупного агрохолдинга – группы "ПРОДО". Первоначальная мощность производства составляла 1 тыс. 200 тонн мяса в живом весе в год. На сегодняшний день АО "ПРОДО Тюменский Бройлер" - крупное, современное сельскохозяйственное предприятие с замкнутым технологическим циклом по производству мяса птицы и его глубокой переработке, с объемом выпуска более 32 тыс. тонн готовой продукции в год. Продукция выпускается под пятью федеральными торговыми марками: "Троекурово", "Рококо", "Наша Ряба", "Ясная горка" и "Халиф".

"Очень важно, что к нам приходят не только компании из других регионов, но и что наши собственные предприятия принимают решение о модернизации. Это хороший сигнал всем, что экономика развивается, что можно смотреть в будущее и планировать. История успеха таких компаний, как "Тюменский бройлер", сама рекламирует наш регион, когда не надо много времени тратить на рассказы о том, какие мы инвестиционно привлекательные. Когда едешь по дороге и видишь, что строятся новые корпуса, - это самая лучшая реклама", - подчеркнул Александр Моор.

Дарья Казакова