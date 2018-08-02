Только эффективная экономика позволяет развивать социальную сферу, убежден Александр Моор

фото Святостлава Винокурова фото Святостлава Винокурова

Настоящий секрет успеха Тюменской области заключается не в деньгах, а в умении эффективно использовать все имеющиеся ресурсы, и в первую очередь - человеческие, интеллектуальные. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор на встрече с общественностью Тобольска.

"На протяжении многих лет наша управленческая команда на уровне региона и муниципалитетов работала над решением важнейшей задачи по привлечению инвестиций. Ведь развивать социальную сферу можно только имея эффективно работающую экономику. По итогам 2017 года Тюменская область заняла первое место среди всех регионов России в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Но я всегда говорю: очень трудно стать олимпийским чемпионом, но еще труднее повторить этот результат. Сегодня перед нами стоит непростая задача - как минимум, не выбыть из тройки лидеров", - обратился Александр Моор к тоболякам и всем жителям региона.

По итогам 2017 года Тюменская область достигла максимального за всю свою историю объема привлеченных инвестиций - 290 млрд рублей. Достаточно серьезная доля в этой сумме приходится на масштабные инвестиционные проекты, которые реализуют на территории региона крупные компании - СИБУР, "Роснефть", Антипинский НПЗ.

Врио губернатора сообщил, что компания СИБУР после завершения строительства завода "ЗапСибНефтехим" намерена продолжить реализацию инвестпроектов на Тобольской промышленной площадке. Планы компании связаны с более глубокой переработкой произведенного сырья. Компания "Роснефть" также подтвердила свои планы по дальнейшему развитию приоритетного для нее Уватского проекта.

"В то же время, в общем объеме инвестиций растет доля среднего и малого бизнеса. Наша задача - привлекать новых российских и зарубежных инвесторов, продолжая работу по улучшению делового климата в регионе и муниципалитетах", - подчеркнул Александр Моор. В качестве одной из точек роста инвестиционной активности врио губернатора назвал агропромышленный комплекс. Кроме того, выгодное географическое положение региона предоставляет богатые возможности для развития бизнеса в сфере логистики.

Подводя итоги социально-экономического развития, глава муниципалитета Владимир Мазур отметил, что Тобольск - единственный в стране город-стотысячник, где так динамично развиваются экономика и социальная сфера.

"Мы можем по праву гордиться ростом промышленного потенциала, который лежит в основе муниципальной экономики. Начиная с 2012 года, ежегодный общий объем произведенных в городе товаров, работ и услуг вырос с 20,5 до 38 миллиардов рублей. СИБУР продолжает реализацию крупных инвестиционных проектов на Тобольской промышленной площадке. Однако, наряду с развитием нефтехимического комплекса, важная задача заключается в диверсификации городской экономики, сохранении действующих и создании новых производств", - подчеркнул он.

В 2016 году в городе было реализовано четыре инвестиционных проекта, в 2017 году - уже 11. В реестр инвестиционных площадок включены 57 земельных участков, на которых предприниматели могут создать предприятия.

"Город имеет значительный промышленный потенциал, что позволяет начать реализацию инвестпроектов по созданию предприятий, выпускающих конечную продукцию из сырья, поставляемого нефтехимической отраслью. Новые производства - это, прежде всего, рабочие места для тоболяков, улучшение качества жизни и повышение благосостояния горожан", - сказал Владимир Мазур.

В 2018 году в Тобольске началась реализация программы по созданию комфортной городской среды, разработанной правительством Тюменской области, администрацией муниципалитета и компанией СИБУР. В рамках программы будут построены и реконструированы спортивные сооружения, объекты образования и здравоохранения, в том числе Ледовый дворец спорта, бассейн, несколько многофункциональных спорткомплексов. На базе стадиона "Тобол" будет создан центр спорта и отдыха. Уже началось возведение новой школы на 1 тыс. 200 мест и детского сада на 550 мест.

"Тобольск занимает лидирующие позиции в Тюменской области и Уральском федеральном округе по строительству жилья. В 2012 году в городе сдано в эксплуатацию 52 тысячи квадратных метров жилья, в 2017 - 103 тысячи квадратных метров. В рамках реализации программы переселения людей из ветхого и аварийного жилья новые квартиры получили более 1 тысячи 188 семей. Реализация программы продолжается, для этого выделены средства из областного бюджета", - рассказал Владимир Мазур.

Отвечая на вопросы тоболяков, Александр Моор рассказал, что в Тюменской области будет создан филиал образовательного центра "Сириус" для работы с одаренными детьми. Сначала он разместится на базе средней школы в мкр "Ямальский-2" в Тюмени, затем получит собственное помещение.

Следующий вопрос касался строительства в Тобольске новой поликлиники. Врио губернатора сообщил, что проект детской поликлиники в 7 мкр уже разработан, строительство планируется завершить в 2019 году. Кроме того, прорабатывается вопрос о приобретении и реконструкции здания для размещения взрослой поликлиники.

Немалая часть вопросов касалась создания в Тобольске современной и комфортной городской среды. Врио главы региона рассказал о перспективах реконструкции подгорной части Тобольска, молодежном проекте возрождения Аптекарского сада, программе благоустройства дворов многоквартирных жилых домов. Компания СИБУР за счет собственных средств планирует построить в древней столице Сибири аэропорт, добавил он.

"Я уверен, что все наши планы будут реализованы. Мы готовы поддержать идеи и инициативы жителей Тобольска, направленные на дальнейшее развитие города", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко