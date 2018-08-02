В Курганской области таможенники конфисковали триста мешков с табаком

Фото Тюменская таможня Фото Тюменская таможня

Более 11 тонн табачных изделий конфисковали в Курганской области, сообщает Тюменская таможня.

На автомобильном пункте пропуска через государственную границу "Петухово" Курганской области сотрудники пограничной службы проверили грузовой автомобиль. Транспортное средство двигалось по маршруту Бишкек – Екатеринбург. В ходе осмотра грузового отсека выявлены 282 мешка с табаком, общим весом 11 тыс. 280 кг. Специальная маркировка на товаре отсутствовала.

На основании результатов экспертизы товара принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении. Сейчас товар находится на хранении в Тюменской таможне. После вступления в законную силу решения суда товар уничтожат.