  • 2 августа 20182.08.2018четверг
  • USD62,5590
    EUR73,1064
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер северо-восточный

В Курганской области таможенники конфисковали триста мешков с табаком

Происшествия, 17:32 02 августа 2018

Фото Тюменская таможня

Более 11 тонн табачных изделий конфисковали в Курганской области, сообщает Тюменская таможня.

На автомобильном пункте пропуска через государственную границу "Петухово" Курганской области сотрудники пограничной службы проверили грузовой автомобиль. Транспортное средство двигалось по маршруту Бишкек – Екатеринбург. В ходе осмотра грузового отсека выявлены 282 мешка с табаком, общим весом 11 тыс. 280 кг. Специальная маркировка на товаре отсутствовала.

На основании результатов экспертизы товара принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении. Сейчас товар находится на хранении в Тюменской таможне. После вступления в законную силу решения суда товар уничтожат.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# табак , таможня

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:32 02.08.2018В Курганской области таможенники конфисковали триста мешков с табаком
16:15 02.08.2018Завершено следствие по делу о теракте в петербургском метро
16:04 02.08.2018Тюменец пятнадцать лет скрывался от следствия из-за убийства
15:42 02.08.2018В пруду Студенческом утонула беременная женщина