Тюменец пятнадцать лет скрывался от следствия из-за убийства

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Тюменца, 15 лет скрывавшегося от полиции, задержали в Курганской области.

В августе 2002 года обвиняемый поссорился с двумя знакомыми мужчинами. В ходе конфликта он несколько раз выстрелил в них из пистолета, после чего с места происшествия скрылся. В результате огнестрельных ранений смерть 40-летнего потерпевшего наступила в больнице, второй потерпевший остался жив.

Следователи установили личность подозреваемого, однако он покинул территорию Тюменской области. На протяжении более 15 лет обвиняемый скрывался от органов следствия, проживая в Курганской области.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.