"Зори Тюмени", "Золотая труба" и "SunRise" споют для тюменских железнодорожников

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Лучшие творческие коллективы Тюмени - ансамбль танца "Зори Тюмени", джаз-оркестр "Золотая труба", вокал-группа "SunRise" и другие коллективы и исполнители поздравят железнодорожников с их профессиональным праздником во Дворце культуры "Железнодорожник" в Тюмени 3 августа.

Главными героями праздника, как сообщили в пресс-службе Тюменского региона Свердловской железной дороги, станут ветераны отрасли, работники стальной магистрали, юные учащиеся детской железной дороги, молодые специалисты.

Лучшие работники получат награды и благодарности.

День железнодорожника является главным профессиональным праздником для более 10 тыс. работников Тюменского региона Свердловской железной дороги и 9 тыс. ветеранов отрасли.

В 2018 году праздник приурочен к большому историческому событию – 140-летию Свердловской железной дороги.

Сегодня Тюменский регион СвЖД – это крупный транспортный узел, мощный комплекс с большим техническим и интеллектуальным потенциалом. В транспортной системе Тюменской области именно на долю железной дороги приходится наибольший объем грузовых и пассажирских перевозок. В 2017 году со станций региона отправлено более 3,6 млн пассажиров, погружено 12,1 млн тонн различных грузов, в том числе таких важных, как нефть, удобрения, металлы, строительные материалы. В бюджет Тюменской области Свердловская магистраль перечислила 1,6 млрд рублей налогов. Клиентами СвЖД в Тюменской области являются более 150 предприятий.