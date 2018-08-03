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В центре "Семья" маленьким и взрослым тюменцам обеспечат качественный досуг

Общество, 08:41 03 августа 2018

Фото центра "Семья"

Полезный досуг и веселые развлечения предлагают тюменцам в центре "Семья", сообщают специалисты учреждения.

Ребят и взрослых приглашают на увлекательные развивающие занятия в рамках проекта "Лето в Семье".

Каждую среду с 15 до 18 часов и каждую субботу с 10 до 13 часов в рамках проекта работает игротека для детей на свежем воздухе. Во время занятий воспитатели, психологи и дефектологи центра обеспечивают отдых детей в формате игр, увлекательных мастер-классов и других не менее интересных занятий, а также дают профессиональные консультации родителям.

Фото центра "Семья"

Игротека предусмотрена для детей в возрасте от 3 до 7 лет, принять участие в ней могут также дети с ограниченными возможностями здоровья. Стоимость услуги составляет 100 рублей в час. Посетить мероприятие можно по адресу ул. Геологоразведчиков, 14а.

Кроме того, в Региональном центре "Семья" работает летний лагерь, для детей разработаны тематические смены, которые проходят на территории Центра. Каждый день с понедельника по пятницу с 10 до 13 часов дети участвуют в увлекательном квесте, после - отдыхают в спортивно-игровом комплексе.

Фото центра "Семья"

Стоимость пребывания ребенка в лагере составляет 100 рублей в час. Привести ребенка можно в любой день, а после занятий получить профессиональные консультации педагогов.

Летний лагерь работает по адресу ул. Ермака, 1а. Смена завершится 25 августа.

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# каникулы , центр Семья

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