Около пятисот детей отдохнули в Кулига-парке за пять лет

Фото vk.com/kuliga_park Фото vk.com/kuliga_park

Пятилетний юбилей отметил палаточный лагерь "Планета Кулига-парк" Тюменского муниципального района в 2018 году.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, первый лагерный сезон на территории загородного спортивно-оздоровительного клуба "Кулига-парк" был открыт в 2014 году. За пять лет в лагере прошло 15 смен, отдохнули более 450 детей и подростков.

Ежегодно в июле в природном парке принимают 90 мальчишек и девчонок со всего Тюменского района.

"Планета Кулига-парк" имеет свои традиции, славится как место активного отдыха на природе, где ребята получают новые знания и навыки, где в почете ловкость и смекалка. Здесь дети и подростки учатся преодолевать трудности походного быта, ориентироваться на местности, понимать природу и петь песни под гитару. Дружба, взаимовыручка, творческая инициатива – таковы главные приоритеты в работе педагогов и вожатых. Благодаря их неравнодушному отношению дети снова и снова хотят проводить незабываемые смены в палатках под звёздным небом.

Появилось целое поколение любителей отдыха на природе. Ребята, которые в недалёком прошлом отдыхали здесь, потом становятся вожатыми и уже сами передают свой туристский опыт следующему поколению.