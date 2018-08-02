Судебные приставы приостановили деятельность столовой "Золотая ложка"
Исполнительное производство об административном приостановлении деятельности возбудили судебные приставы в отношении индивидуального предпринимателя - руководителя предприятия общепита "Золотая ложка", сообщает ведомство.
Роспотребнадзор провел проверку деятельности организации, основанием стало заявление жителя города. Установлено, что цеха не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. Часть продуктов хранится без маркировки, из семи работников медицинские книжки смогли представить только трое, а повар заведения не прошел гигиеническое обучение и санитарный минимум. Выявлены другие нарушения, способные нанести вред здоровью населения.
Суд принял решение об административном приостановлении деятельности учреждения сроком на 30 суток.
Судебный пристав-исполнитель опечатал входы столовой, а руководителю организации-должника вручил постановление о возбуждении исполнительного производства.
Руководство организации принимает меры к устранению нарушений.