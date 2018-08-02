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Судебные приставы приостановили деятельность столовой "Золотая ложка"

Общество, 17:21 02 августа 2018

Фото Управления службы судебных приставов по Тюменской области

Исполнительное производство об административном приостановлении деятельности возбудили судебные приставы в отношении индивидуального предпринимателя - руководителя предприятия общепита "Золотая ложка", сообщает ведомство.

Роспотребнадзор провел проверку деятельности организации, основанием стало заявление жителя города. Установлено, что цеха не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. Часть продуктов хранится без маркировки, из семи работников медицинские книжки смогли представить только трое, а повар заведения не прошел гигиеническое обучение и санитарный минимум. Выявлены другие нарушения, способные нанести вред здоровью населения.

Суд принял решение об административном приостановлении деятельности учреждения сроком на 30 суток.

Судебный пристав-исполнитель опечатал входы столовой, а руководителю организации-должника вручил постановление о возбуждении исполнительного производства.

Руководство организации принимает меры к устранению нарушений.

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# судебные приставы

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